Spacciatori nel bosco. Smantellato il bivacco

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri hanno scoperto e smantellato un bivacco usato dagli spacciatori come base di riferimento nei boschi. I militari del Reparto Carabinieri Biodiversità di Siena, del Nucleo Carabinieri Forestali e della Stazione di Monticiano, della Compagnia di Siena, sono intervenuti all’interno della riserva naturale statale di ’Tocchi’, località Potatine, del Comune di Monticiano.

L’area risultava infatti di potenziale interesse per gli spacciatori, dove, nei giorni precedenti, erano stati ripetutamente segnalati possibili assuntori di sostanze stupefacenti. Numerose infatti le segnalazioni arrivate dai residenti nella zona alle forze dell’ordine.

Da qui, la decisione di svolgere un immediato servizio più approfondito all’interno delle aree verdi, per contrastare lo spaccio, intervenendo sulle modalità di smercio.

Una volta sul posto, i militari hanno riscontrato evidenti tracce di attività, all’interno della macchia: è stato, infatti, trovato un bivacco, comprensivo di vestiti, sacchi a pelo, carbonella per accendere il fuoco e alimenti di vario genere. L’area è stata quindi bonificata da operai dipendenti dal Reparto Carabinieri Forestali Biodiversità di Siena e verrà monitorata anche in futuro per evitare il ripetersi di attività illecite.