Sovicille, cambia la raccolta rifiuti. Esteso il porta a porta, nuove isole

Il Comune di Sovicille in collaborazione con il gestore Sei Toscana "prosegue nel percorso di miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti avviato negli anni precedenti – annuncia una nota stampa – introducendo sul territorio comunale, a partire da febbraio, importanti novità con l’obiettivo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata, incrementando la quantità ma soprattutto la qualità dei materiali raccolti da avviare al riciclo".

In questi giorni stanno arrivando alle famiglie le lettere per informare sulle novità e sono stati programmati incontri con la cittadinanza: martedì 23 gennaio, a San Rocco a Pilli, locali della parrocchia, primo incontro alle 18 e il secondo alle 21; mercoledì 31 gennaio a Rosia, Circolo Arci primo incontro alle 18 e il secondo alle 21; martedì 6 febbraio a Volte Basse, Circolo Arci alle 21; giovedì 22 febbraio a Sovicille, circolo Arci, primo incontro alle 18 e secondo alle 21.

"La riorganizzazione si inserisce in una complessiva revisione dei servizi che interesserà nel prossimo futuro anche i comuni limitrofi introducendo importanti novità anche sul nostro territorio– spiega Federica Parrini, assessora all’ambiente del Comune di Sovicille –. Il servizio porta a porta, già presente a Sovicille, Rosia, San Rocco, Volte Basse, Pian de Mori e la Macchia, sarà esteso a nuove porzioni di territorio, ovvero Tegoia, Tonni, la Fabbricaccia e Castello. Ci sarà una revisione e razionalizzazione dei calendari di conferimento e raccolta in tutti i territori in cui viene praticata e nuove modalità di conferimento: viene introdotto il ritiro dell’organico che prima veniva conferito nei bidoni stradali, sarà mantenuto il ritiro dell’indifferenziato, della carta e del multi materiale leggero, mentre sarà necessario separare il vetro".

Il nuovo servizio porta a porta inizierà dal 26 febbraio. A partire da lunedì 22 gennaio fino a sabato 10 febbraio compresi, al magazzino comunale, in località La Macchia, sarà possibile ritirare il kit per il porta a porta nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 e 15-19; sabato 9-13,30 e 14,30-18.

"Sul resto del territorio – prosegue Parrini – a partire dai primi giorni di febbraio inizierà la rimozione e la razionalizzazione delle attuali postazioni di prossimità. Tutti i nuovi contenitori saranno dotati di sistemi informatizzati per l’accesso controllato che, in futuro, con l’introduzione della tessera 6Card consentiranno di calibrare la tariffa. Siamo fiduciosi che questa importante riorganizzazione garantirà maggiore efficienza".