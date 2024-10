Sovicille, auto giù dal ponte. Coppia salva per miracolo dopo un volo di otto metri

Un brutto spavento. Un volo nel buio, giù dal ponte, in piena campagna. Almeno otto metri nel vuoto prima che la macchina su cui la coppia viaggiava si schiantasse al suolo. Un miracolo se i due occupanti del veicolo se la sono cavata con molteplici escoriazioni. Perché è stato un incidente rocambolesco. Avvenuto poco dopo mezzanotte sulla strada provinciale di Piscialembita, nel comune di Sovicille. Non nuova in verità a brutti incidenti.

Non si sa il motivo per cui la vettura è uscita fuori dalla carreggiata. A bordo c’erano, come detto, un uomo di 61 anni e la moglie di 57. Un attimo e la vettura rossa su cui procedevano – sembra che la coppia viva nella zona - volasse dal ponte. Uno schianto tremendo ma quando i vigili del fuoco del comando di Siena sono arrivati sul posto entrambi erano già fuori dall’abitacolo. Spaventati, presentavano varie escoriazioni. I pompieri hanno provveduto a recuperare i feriti che sono poi stati affidati alle cure del personale del 118, mettendo quindi in sicurezza la macchina che era alimentata a gpl. Per i rilievi sono intervenuti sul posto anche i carabinieri.

I vigili del fuoco, stante l’ondata di maltempo che si è abbattuta anche nella nostra provincia sono intervenuti ieri per diversi interventi legati a danni causati dall’acqua e per alberi pericolanti. Nel pomeriggio sono stati allertati inoltre per una presunta fuga di gas nel comune di Asciano.