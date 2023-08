Sovicille, 650mila euro per la palestra a Rosia

Variazioni di bilancio e verifica del permanere degli equilibri, variazione del piano triennale delle opere pubbliche, accettazione della cessione a titolo gratuito di una particella di terreno nel centro di Sovicille (distributore di carburante di via Mazzini), ridefinizione del prezzo di trasformazione in diritto di proprietà per le aree cedute nel tempo da parte del Comune, in diritto di superficie per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare: sono alcuni degli atti approvati dal consiglio comunale di Sovicillea.

Le principali modifiche al bilancio di previsione hanno riguardato l’accettazione del contributo di 650mila euro per il secondo stralcio dei lavori alla palestra scolastica di Rosia, nonché l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2022 per la realizzazione di urgenti lavori di manutenzione straordinaria nei campi da calcio del territorio, per il completamento dei lavori nel palazzo comunale e nella frazione di Torri e per interventi sulla cucina centralizzata.

Sul piano della spesa corrente, l’amministrazione ha iniziato ad accantonare alcune somme del proprio bilancio per costituire un fondo da destinare al contributo affitti che quest’anno non beneficia di alcun contributo di parte statale.

La stessa deliberazione di variazione di bilancio certifica anche il permanere della condizione di equilibrio del bilancio, mentre con separata deliberazione è stata approvata la variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici che, oltre al citato secondo step dei lavori alla palestra di Rosia, contempla anche l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola media di Rosia.