Sostegno alle piccole imprese: fondi e opportunità per start up innovative in Toscana

Sostegno alle piccole imprese, fondi di partecipazione a beneficio delle start up innovative, strutturazione dei Centri commerciali naturali. Aspetti sui quali si è soffermato ieri mattina a Poggibonsi, nella Sala conferenze di Accabì, l’assessore regionale all’Economia, alle Attività Produttive e al Turismo Leonardo Marras (nella foto).

Temi cruciali, ha spiegato Marras, in un periodo in cui "le piccole realtà produttive sono le prime, rispetto a poli più strutturati, a cercare di ragionare in termini di aggregazione per arginare i venti di crisi che riguardano da vicino soprattutto alcune filiere, dalla moda alla meccanica".

Un incontro voluto dall’amministrazione di Poggibonsi nel quadro delle politiche di area con il coinvolgimento dei cinque comuni dell’Alta Valdelsa senese e di Barberino Tavarnelle che è parte integrante della Città metropolitana di Firenze.

Un’occasione di confronto – sono intervenuti, oltre a sindaci e assessori, anche rappresentanti di Cna, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Cgil, Centro sperimentale del Mobile e dell’Arredamento, Centro commerciale naturale, imprenditori della Valdelsa, titolari di studi professionali – e di informazione in merito alle modalità di partecipazione dei soggetti interessati ai bandi finanziati con le risorse del Programma regionale del Fondo europeo per lo sviluppo.

I tecnici della Regione, collegati dalla loro sede, hanno a tale proposito illustrato alla platea di Accabì le diverse opportunità. "Grazie all’assessore Marras e agli Uffici della Regione Toscana – ha detto la sindaca di Poggibonsi, Susanna Cenni – per questo tipo di evento che ha l’obiettivo di sostenere il sistema delle imprese anche cercando di semplificare e favorire il più possibile l’accesso alle opportunità che la Regione mette a disposizione, facilitando la diffusione di tutte le informazioni".

Chi ha con sé un’idea, insomma, ha aggiunto l’assessore Marras, può trovare una sponda nella Toscana. Che intende così proporsi come terra attrattiva anche per progetti in grado di diventare basi per una impresa all’insegna dell’innovazione: "Sono pure le sfide della comunità internazionale a imporre questo genere di attenzione – conclude Marras – in quanto la tecnologia può rendere più competitive le piccole attività, caratterizzate da creatività e cura del dettaglio, che devono ancora valorizzare appieno le loro attitudini e propensioni in campo artigianale".