Sorpresa alle Scotte. Dai Scienze mediche. Il professor Frediani si dimette da direttore

di Laura Valdesi

SIENA

Il professor Bruno Frediani, uno dei luminari delle Scotte, si è dimesso dall’incarico di direttore del Dai (Dipartimento attività integrata) delle Scienze mediche. L’Azienda ospedaliero-universitaria senese riconosce come punto di forza l’organizzazione per Dai che si esplica in percorsi assistenziali anche interdipartimentali e nella definizione di standard nelle linee assistenziali più significative. A confermare la notizia è una delibera del direttore generale Antonio Barretta (nella foto in basso) del primo marzo. Dove si evidenzia che il 29 settembre scorso erano state approvate le nomine dei direttori di dipartimento, d’intesa con il rettore Roberto Di Pietra con decorrenza dal primo ottobre 2023 e scadenza il 30 settembre 2026. Tra esse figurava anche quella del professor Bruno Frediani che, appunto, venne nominato direttore del Dai delle Scienze mediche. Una delle grandi ’macro aree’ per così dire in cui è divisa l’attività assistenziale del policlinico. Dopo neppure cinque mesi alla direzione generale è arrivata una mail – il 26 febbraio scorso, per l’esattezza – con cui Frediani comunica "le proprie dimissioni – si legge nella delibera – , con le motivazioni ivi esposte (al riguardo non si dice nulla di più, ndr), dall’incarico conferito con delibera di settembre". L’Azienda ospedaliera, preso atto di ciò, ha concordato con il professor Frediani che le dimissioni decorrono da lunedì 4 marzo. La direzione ha ritenuto opportuno "fare riserva di adottare un successivo atto per il conferimento dell’incarico di direzione del Dai di Scienze mediche al fine di garantire la continuità assistenziale all’interno delle strutture afferenti al suddetto Dai", recita ancora la delibera del primo marzo. A tale scopo, proprio per assicurare che settori delicati come quelli afferenti a tale Dipartimento ad attività integrata non subiscano ripercussioni, il dg Antonio Barretta ha già nominato ad interim Giuseppe Marotta. Per individuare il successore di Frediani servirà l’intesa successiva sul nome fra Barretta ed il rettore Di Pietra.