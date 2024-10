"Sono qui per Gsk. Centro di ricerca"

"Sono toscano, ma studio alla magistrale di biotecnologie cellulari e molecolari all’Università di Trento – ha raccontato Leonardo Diddi -. Sono qui per la Gsk, so che a Siena c’è un centro di ricerca. Mi piacerebbe entrare nel mondo aziendale per fare ricerca, migliorare la vita dei pazienti e trovare terapie innovative per curare il cancro". Leonardo non ha potuto prenotare i colloqui, ma questo non gli ha impedito di partecipare: "Io sono venuto a conoscenza di questo evento tramite internet – ha spiegato -, non sono riuscito a prendere un appuntamento perché l’Università di Trento non era all’interno del job application".