Sono 1.278 i richiedenti asilo presenti Ospitati in 58 Centri di accoglienza

Sono in questo momento 1.278 i richiedenti asilo ospitati nella provincia di Siena –fonte dei dati è la Prefettura –, in 58 Cas, acronimo di Cetri di accoglienza straordinaria. Secondo la legge 1422015, qualora sia esaurita la disponibilità di posti all’interno delle strutture di prima e seconda accoglienza, sono apprestate dal Prefetto misure straordinarie di accoglienza, in strutture temporanee e limitatamente al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture di prima o seconda accoglienza.

Un mese fa a Firenze si è riunito il tavolo di coordinamento regionale sui flussi migratori, con la presenza dei prefetti e questori delle province toscane e dei sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e nell’occasione sono stati presentati i nuovi criteri del Governo per la redistribuzione sul territorio dei richiedenti asilo: il nuovo criterio della redistribuzione si baserà per il 70 per cento sulla popolazione residente in ciascuna regione e per il 30 per cento sull’estensione territoriale.

La ripartizione presentata dunque comporterà una distribuzione diversa del flusso dei migranti tra le province della Toscana, andando ad interessare maggiormente i territori più estesi, quindi quelli di Siena, Grosseto ed Arezzo. Ma la criticità più evidente sta in un modello, quello dei CAS, che nasce da un approccio di carattere emergenziale e non prevede invece attività di integrazione degli ospiti.