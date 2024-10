’Solo mio’, il Palio sul set. Ieri le riprese in Piazza

Sono terminate le riprese ’senesi’ del film ’Solo mio’, che vedremo nei prossimi mesi di marzo e aprile: una scena di circa sette-otto minuti arricchisce la trama di una produzione firmata alla regia da Charles e Daniele KInnane con Kevin James, Nicole Grimaudo e nel cast Andrea Bocelli. "Una ripresa che ricostruisce, nella trama di un film d’amore – ci dicono Antonio Carapelli, presidente del Consorzio per la tutela del Palio e il direttore area marketing Fulvio Bruni – una Carriera molto recente, scelta per il suo essere avvincente. Dietro c’è stato tutto un lavoro di continui contatti e confronti fra un nostro delegato e la Minerva Pictures, che ha portato a ’limare’ tutte le incongruenze fra la trama e le nostre esigenze di mostrare quello che siamo". Siamo consapevoli di questo momento storico: quale percorso la città deve intraprendere nel rapporto con le innumerevoli produzioni che bussano alla nostra porta: "Evitando quelle che non sono oggettivamente irrealizzabili, la nostra strada si deve muovere – ci dicono dal Consorzio – verso una illuminata e consapevole collaborazione a chi ha interesse a mostrare, soprattutto, il nostro modello di vita, oltre l’effetto cartolina di una corsa da mettere in una trama. Abbiamo modo così di far conoscere il vero carattere della Festa, i senesi, perché questo poi è sinonimo di ricchezza che arriva in vari modi in città. Direttamente con il film e poi a cascata con altre produzioni ma anche con ospiti interessati alla nostra originalità di vita". Nella ricerca di finanziamenti ’consapevoli’. E la strada giusta è questa.

Massimo Biliorsi