Solidarietà Avis, nuovi iscritti e donazioni in linea con il 2022

La Sezione Avis di Castiglione d’Orcia, guidata dalla presidente Arianna Rossi, ben coadiuvata dal segretario Dino Pecci (già presidente di lungo corso), ha tenuto l’assemblea annuale per gli adempimenti di rito (approvazione della relazione, del bilancio economico), nominando il consigliere Cristian Cattaneo delegato all’assemblea provinciale.

È stata anche l’occasione per dire una volta di più grazie a donatrici e donatori. Nel 2023, infatti, le donazioni si sono mantenute in linea con gli ultimi anni. "Abbiamo registrato 123 donazioni, una in più rispetto all’anno precedente – dice Arianna Rossi – suddivise in 93 donazioni di sangue intero e 30 di plasma. Nel 2022 erano state rispettivamente 86 di sangue intero e 36 di plasma".

Avete registrato nuovi iscritti nel 2023?

"Sì, lo scorso anno sono stati 5: tre donne e 2 uomini. Numeri per noi importanti, considerando il contesto nel quale operiamo, dove la popolazione non è molta e ci sono molte persone sopra i 65 anni, che non possono fare donazioni".

La Sezione avisina dove agisce?

"Nella parte bassa del Comune di Castiglione d’Orcia: Castiglione, Rocca d’Orcia, Poggio Rosa, Gallina. Storicamente donatori di Vivo d’Orcia sono aggregati ad Abbadia San Salvatore, mentre a Campiglia e Bagni San Filippo è presente un Gruppo Fratres".

Ha qualche ringraziamento particolare da fare?

"Vorrei ringraziare per l’impegno anche gli altri componenti del direttivo: Luciano Bonari, Marcella Brunelli, Saverio Casini, Cristian Cattaneo, Tiziano Ciolfi, Antonio Franchetti, Veruska Giomarelli e Samuele Pecci e tutti coloro che donano sangue e plasma".