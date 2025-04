Sofia Bechini: una doppia medaglia. Oro e argento ai campionati europei

dI

Una medaglia d’oro, una d’argento, conquistate al Campionato Europeo di Para Poomsae, per Sofia Bechini. La 17enne di Abbadia San Salvatore sale le categorie con conquistando successi. Da anni, fino a raggiungere il suo primo titolo di Campionessa Italiana. Innumerevoli i successi che ha ottenuto ma quelli conquistati, indossando la maglia azzurra della Nazionale che ha già vestito diverse volte, a Tallinn, in Estonia aprono le porte verso il Campionato del Mondo che si tiene, forse in Giappone, il prossimo anno. Torniamo al doppio successo ottenuto nell’Europeo. Sofia si è aggiudicata l’argento nel Freestyle –Individuale, l’oro nel Freestyle – Mixed Team. E’ andata benissimo Sofia e con lei l’intera squadra azzurra di questo sport che, anno dopo anno, è sempre più seguito. E Sofia lo pratica non impegno incommensurabile. Studia all’ITS di Abbadia San Salvatore (con buoni risultati) va ad allenarsi ad Arezzo. Lo fa da anni, da quanto ha iniziato nelle categorie dei bambini. E da lì i suoi Maestri hanno capito che questa attività Sofia l’ha nel sangue. La conferma è arrivata da i costanti, innumerevoli, successi e medaglie conquistate. Ma salire sul podio del Campionato Europeo è cosa diversa, di grande prestigio. Anche se Sofia si è già affermata in tante gare internazionale, ma a livello di club non di nazionale "L’Italia - si legge nella nota della FITA (la Federazione Coni) si è presenta a Tallinn con una delegazione che rappresenta l’impegno costante della Federazione Italiana Taekwondo nella promozione dell’eccellenza tecnica e dei valori dello sport. La partecipazione al Campionato Europeo di Para Poomsae testimonia inoltre l’attenzione rivolta allo sviluppo del settore paralimpico, in linea con i principi di inclusione, pari opportunità e crescita del movimento". Appena il tempo di rientrare a casa, di mettersi in pari con le lezioni, prima di tornare a Roma, 25-27 aprile Centro Olimpico. Fa parte della squadra di esibizione proprio per diffondere questa disciplina sportiva prossima, come detto, ad essere inserita nei Giochi Olimpici