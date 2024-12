Società della salute e Comuni. Approvata la convenzione per la gestione dei servizi

Approvato lo schema di convenzione tra la Società della salute senese e i Comuni soci per la gestione dei servizi, delle strutture e delle attività relativi all’area socio-assistenziale e socio sanitaria dal 2025 al 2029. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale che, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio, ha votato il documento con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione delle opposizioni. "La SdS Senese – ha detto il Sindaco Giuseppe Gugliotti - ha visto crescere le proprie competenze nella programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio sanitari e socio assistenziali".

Il Consiglio comunale ha approvato le disposizioni per gli anni 2025 e 2026 relativamente al servizio di informazione e accoglienza turistica. Un servizio non solo di informazione, ma anche di orientamento per i visitatori che arrivano su questo territorio.

Il sindaco ha risposto alle interrogazioni della consigliera Michela Guerrini sulle strade di Brenna – Calcinari e Stigliano-Poggiarello e sul Castello di Montarrenti. Sono stati presi contatti con il Genio civile per valutare la fattibilità di realizzare un ponte al posto dell’attuale. Stigliano, è stata affidato l’incarico di progettazione per il consolidamento del fondo e la realizzazione di una copertura in cemento architettonico drenante oltre a quelli per lo studio geologico per le indagini geofisiche propedeutiche per la progettazione di un intervento per il tratto a valle.

Sul castello di Montarrenti il Sindaco ha ricordato che è allo studio un bando per la gestione per valorizzare la struttura da un punto di vista culturale, sociale, dell’escursionismo, del wedding, della ripresa di scavo archeologico.