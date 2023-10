Smart Hospital Award. Al policlinico Le Scotte il primo premio

L’AouSenese ha vinto il primo premio dello Smart Hospital Award al meeting nazionale Forum Sistema Salute, in corso a Firenze. Il policlinico si è classificato al primo posto tra gli ospedali pubblici per il progetto di efficientamento energetico operativo grazie alla partnership pubblico privata avviata nel 2023 con Mieci, società del gruppo Renovit. Quest’anno sono stati presentati 18 progetti da aziende di tutta Italia. "Un riconoscimento - ha commentato il dg Antonio Barretta - che corona l’impegno di essere riusciti ad attivare una partnership pubblico-privata, un unicum nel settore pubblico in Italia. Il risparmio del 30% di energia permette inoltre un risparmio di diversi milioni di euro. La caratteristica del progetto è che Mieci ha avuto in affidamento la gestione della manutenzione degli impianti e, con un investimento di 20 milioni di euro, il rinnovo degli stessi".