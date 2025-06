’Smart Citty’, progetto dei giovani. Il laboratorio delle idee per fare impresa

Cosa succede quando un gruppo di giovani con idee innovative incontra uno spazio urbano con tanto potenziale ma che fatica a esprimerlo pienamente? Nasce Smart Citty. Il progetto, finanziato nell’ambito del bando Anci ’Giovani e Impresa II – GeneraZione Sì’, ha l’obiettivo di promuovere l’imprenditorialità giovanile nella provincia, creando opportunità per i ragazzi tra i 18 e i 35 anni che vogliono trasformare le proprie idee in realtà imprenditoriali. Smart Citty mira alla creazione di un ecosistema innovativo, mettendo in contatto il fabbisogno di innovazione di aziende del territorio con giovani che vogliono tentare l’avventura imprenditoriale. Il progetto prevede 4 fasi: si comincia da una raccolta di bisogni e sfide di innovazione presso le realtà territoriali per procedere poi alla formazione dei giovani aspiranti imprenditori tramite business lab di taglio pratico, gratuiti per i partecipanti. Lo step successivo consiste in un ’hackaton’, evento in cui le sfide raccolte vengono proposte agli aspiranti imprenditori. Le idee migliori saranno poi il seme per la nascita di nuove startup ed imprese, che saranno supportate da Smart Citty durante il primo periodo di vita. Il progetto prenderà ufficialmente il via a luglio 2025, con i primi Business Lab. L’hackathon associato si svolgerà a settembre. In questo contesto, il Comune di Siena sta portando a termine la riqualificazione dell’ex Mercato Rionale di Camollia (startup house), in cui giovani possono trovare spazio, risorse e opportunità per dar vita alle loro idee. Il nome Smart Citty nasce da un gioco di parole: ‘smart city’, è la città che si vuole costruire, innovativa e aperta al cambiamento, mentre ‘citti’ è il termine senese che indica i ragazzi, il cuore del progetto. La lettera ’Y’ simboleggia anche l’inclusività, l’idea che Smart Citty è un progetto che accoglie tutti coloro che vogliono partecipare al cambiamento, senza barriere e senza limiti. Si vuole creare un ambiente dove le idee possano crescere e le persone possano sentirsi libere di esprimersi e contribuire.