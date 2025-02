Sistema bancario,. Franceschelli capogruppo Pd

"Come Pd avevamo espresso un voto di astensione sull’istituzione di un’ulteriore commissione d’inchiesta sul sistema bancario. Ora che ci apprestiamo a iniziare i lavori in un momento di grande riorganizzazione del sistema bancario, ci auguriamo che questo strumento possa essere utile per coadiuvare le altre istituzioni preposte nell’attività di vigilanza del sistema bancario, per compiere una valutazione sul merito creditizio, sull’erogazione di credito a cittadini e piccole e medie imprese, sulla gestione del risparmio; oltre che strumento di conoscenza in questa fase di aggregazioni". È quanto afferma il senatore Silvio Franceschelli, nominato capogruppo del Partito democratico nella commissione d’inchiesta sul sistema bancario appena insediata. "Presteremo particolare attenzione – prosegue il senatore Franceschelli – alla desertificazione del territorio, con gli sportelli che chiudono, fenomeno che colpisce in modo diretto i cittadini. Se questi saranno gli obiettivi condivisi, tanto più in un momento di forte spinta all’aggregazione e alla riorganizzazione del sistema bancario, l’impegno del Partito democratico non verrà meno".