Siragusa va ai Mondiali di marcia. Il campione colligiano punta all’oro

Dalla Francia alla Svezia, la marcia italiana cerca un riscatto dopo l’assenza nel medagliere olimpico parigino appena concluso. Lo fa con il marciatore colligiano Gianni Siragusa, che il 17 e il 25 agosto prossimi sarà in gara nelle specialità dei 10 e dei 20 chilometri su strada, ai Campionati Mondiali di marcia in programma al parco Slottsskogen di Goteborg, in cui indosserà per l’ennesima volta la canotta azzurra in gare valevoli sia per il titolo iridato individuale che per quello per squadre nazionali.

Insieme a lui, la squadra italiana sarà composta da altri due atleti che la Federazione deve ancora nominare, per puntare a un podio, possibilmente sul gradino più alto, che per il movimento italiano della marcia riscatterebbe la mancanza di medaglie olimpiche del 2024. Podi sui cui, nella sua prestigiosa carriera, Siragusa è salito più volte laureandosi campione continentale e mondiale su diverse distanze, dalla ‘veloce’ fino all’estenuante 50 chilometri. Collezionista di medaglie di materiale prezioso, plurivincitore di titoli nazionali sia Fidal che Libertas e di vittorie e piazzamenti d’onore in competizioni a livello internazionale, insignito del ‘Premio Pegaso d’Oro’ della Regione Toscana e del ‘Premio Città di Colle Val d’Elsa’, il marciatore colligiano è attualmente Campione d’Europa in carica nella 10 chilometri, per la medaglia d’oro conquistata lo scorso maggio durante le sfide degli Europei 2024 a Porto Santo, in Portogallo, manifestazione in cui ha primeggiato anche nella gara di lancio del disco. Insieme alla velocista olimpica Irene Siragusa, anche lei insignita del ‘Premio Città di Colle val d’Elsa’, che ha all’attivo due partecipazioni alle Olimpiadi, titoli e record nazionali e internazionali, e al calciatore Gaetano Siragusa, storico capitano della Colligiana e ‘condottiero’ di tante conquiste in biancorosso, Gianni forma il supertrittico di una famiglia, che ha dato lustro alla città portandone il nome sui palcoscenici più importanti e prestigiosi e a cui lo sport e la comunità locale devono moltissimo.