Sipario Campagna elettorale, ultimo atto

di Orlando Pacchiani

Aperitivi e comizi, feste e conferenze stampa. Gli otto candidati hanno scelto modi diversi per chiudere la campagna elettorale. Questa sera, alle 20.30 al Tartarugone arriverà la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein: durante il suo primo passaggio al Circolo di Sant’Andrea, Anna Ferretti aveva invocato il suo ritorno prima del voto. E stasera Schlein chiuderà per la candidata sindaca del centrosinistra.

Il centrodestra ha scelto invece la strada dell’aperitivo con tutti i candidati al consiglio comunale insieme a Nicoletta Fabio e agli esponenti dei partiti. Appuntamento dalle 18.30 alle 20 in Pantaneto, al locale Birra Bader per ’Un brindisi con Nicoletta, tra bollicine e birra’.

Chiusura anticipata nel tardo pomeriggio di ieri per Fabio Pacciani, al bar La Favorita. "Il percorso che abbiamo compiuto è stato straordinario – ha detto Pacciani –, il vento sta cambiando e adesso è il momento di dimostrare che Siena è ognuno di noi, il momento di dimostrare che un cambiamento è davvero possibile".

Campagna elettorale conclusa ieri, a parte un aperitivo con i candidati questa sera nella sede di via della Sapienza, per Roberto Bozzi: l’ultimo appuntamento di Siena in Azione è stato un incontro con la vice presidente del partito Giulia Pastorella.

Sarà in piazza del Campo questa sera, al bar Scuderi, Massimo Castagnini, per un buffet che in caso di cattivo tempo si svolgerà all’interno del locale. "Saremo oltre cinquecento", afferma il candidato sindaco.

Per il Movimento 5 Stelle l’appuntamento è alle 19 al bar La Favorita: insieme alla candidata sindaco Elena Boldrini sarà presente Silvia Noferi, consigliera regionale dei 5 Stelle.

Chiuderà la serie degli appuntamenti del venerdì, tutti giocati sul suo soprannome, Emanuele Montomoli, questa volta con VotaTonyc. Dopo AperiTonyc, RisotTonyc, SformaTonyc, dalle 19 l’ultima iniziativa prima del voto, con musica della rock band senese Bed Company e dj set di Ghigo Certosini dj.

Scelta doppia ma soprattutto tradizionale per Siena popolare che mercoledì ha organizzato un aperitivo-cena al circolo Arci di Ravacciano con Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al Popolo, e stasera alle 21,30 sarà in piazza Salimbeni, nel palco praticamente mai sfruttato in tutta la campagna elettorale: con Alessandro Bisogni saranno presenti Giorgio Cremaschi (già dirigente Fiom e portavoce di Potere al Popolo) e Stefano Galieni, della segreteria nazionale di Rifondazione comunista.

In generale, ha prevalso in questa campagna elettorale da una parte la logica del porta a porta, con tanti candidati che hanno battuto strade e quartieri, dall’altra il ritorno a una metodologia classica ormai residuale per le consultazioni nazionali: manifesti, volantini, programmi stampati, che si sono massicciamente affiancati ai comunque pervasivi metodi della comunicazione social.