Sipa, si alza il sipario. Via con i talk a teatro con i grandi fotografi. Domani tutti i premi

Il Siena Awards si prepara a inaugurare la sua nona edizione con un grande lavoro di squadra. Nei giorni scorsi l’ex Distilleria Lo Stellino ha ospitato il tradizionale Siena Awards Partner Day, con tutti coloro che hanno sempre sostenuto l’evento. "Se oggi il Siena Awards è un evento così importante a livello internazionale - ha detto l’ideatore e direttore artistico, Luca Venturi - lo deve ai numerosi contributi, anche tecnici e logistici, che ogni anno vengono garantiti dai nostri partner". Ieri taglio del nastro a Sovicille, con il sindaco Giuseppe Gugliotti, alla mostra di William Albert Allard. Le altre saranno aperte da domenica 1 ottobre tutti i fine settimana fino al 19 novembre. Il venerdì dalle 15 alle 19; il sabato, la domenica e festivi dalle 10 alle 19. "Siamo orgogliosi di aver creduto fin dall’inizio in questo progetto – dice Maurizio Nicolello, direttore commerciale di Etruria Retail – diventato un evento di livello internazionale". "A distanza di otto anni il nostro sostegno è ancora più convinto – aggiunge Graziano Costantini, direttore generale di Etruria Retail – come dimostra l’impegno profuso da Etruria Retail per le bellissime mostre organizzate a Chiusdino e a San Galgano".

"Sostenere l’incessante impegno di Siena Awards – dice Alessandro De Biasio, Ad di Gabetti Lab – ci permette con orgoglio di promuovere la cultura, l’arte e la bellezza". Banca Mediolanum ha deciso di sostenere Siena Awards con la "volontà di creare una partnership capace di affrontare insieme problematiche legate a situazioni di disagio sociale e di sostenibilità ambientale". Dal Gruppo Iren: "Una collaborazione che esprime la volontà del Gruppo di fornire un sostegno concreto a una manifestazione capace di attrarre un pubblico ampio ed eterogeneo". "Come società benefit – afferma Marco Turillazzi, amministratore unico Terrecablate – sentiamo forte l’impegno di cooperare per la crescita del nostro territorio nei settori di interesse comune". "Abbiamo creduto fin dal primo momento in questa opportunità – afferma Leonardo Nannizzi, presidente Confesercenti Siena – cercando con forza di promuovere e sostenerne il valore aggiunto che induce anche per il turismo e il commercio locale". "Il nostro supporto tecnico – aggiunge Alessandro Fabbrini, presidente di Sei Toscana – consentirà un miglioramento delle performance ambientali della macchina organizzativa". "L’entusiasmo di Luca Venturi è contagioso – afferma Luca Minucci, amministratore Safety&Privacy – ed essere partecipe di qualcosa di internazionale che appartiene alla mia città è motivo di orgoglio".

"Per il secondo anno consecutivo – afferma Cristian Semboli, Responsabile vendite Pampaloni srl – siamo automotive partner di questo grande e suggestivo festival". Da DTS Srl con il marchio IVO Internet Veloce Ovunque il supporto tecnico tramite "accessi in fibra ottica e ponti radio dedicati – sottolinea Giacomo Burroni, Ceo di Rete Ivo – per l’erogazione dei servizi Wi-Fi". Confermata la collaborazione anche da Sienambiente "per continuare a dare forza a una sensibilità ambientale comune". Gli altri partner sono il Fotoamatore, MCM Service, Rotary Club Siena Est, Unione Provinciale Agricoltori di Siena, BRT di Rocco Bartolomeo, Lodico Santo. Accademia dei Fisiocritici, Accademia dei Rozzi e Area Verde Camollia ogni anno accolgono le mostre. Agriflor ha curato l’allestimento della mostra ‘People Sharing All The World’. Borgo Scopeto ha accolto gli ospiti e l’azienda Collevilca ha realizza to il premio Pangea in cristallo. Quest’anno anche un riconoscimento donato da Città dei Mestieri. Il Siena Awards Photo Festival è promosso dall’associazione Art Photo Travel con il Comune di Siena, il patrocinio di Ministero degli Esteri, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Camera di Commercio e Università.

Riccardo Bruni