S’indaga con l’aiuto delle telecamere

Il raid dei ladri a Buonconvento, Ponte a Tressa e Monteroni d’Arbia hanno suscitato apprensione nei cittadini. Ma i carabinieri della compagnia di Siena non stanno a guardare e sono già scattate le ricerche di quella che appare una ’batteria’ ben organizzata di malviventi. Le telecamere di sorveglianza sono importanti, come pure il fatto che i malviventi abbiano lasciato gli attrezzi del mestiere in un’abitazione, costretti alla fuga.