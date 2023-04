Sindacato pensionati Daniela Cappelli è segretario generale

L’assemblea generale Spi Cgil di Siena, alla presenza del segretario generale nazionale Ivan Pedretti, ha eletto nuova segretaria generale provinciale Daniela Cappelli con il 93,44 di voti. La neo segretaria del sindacato pensionati ha iniziato il suo impegno nella Cgil senese oltre 30 anni fa, prima come delegata dell’azienda Sclavo di Siena (ora Gsk), poi come funzionaria di varie categorie sindacali (Filcea, Filtea, Filcams) ed infine come componente della Segreteria Confederale della Camera del Lavoro. Dal 2011 al 2019 ha ricoperto il ruolo di segretaria generale dello SPI Regionale.