Sinalunga piange Ivo Bui. Vita tra sport e commercio

Sinalunga in lutto per la scomparsa di Ivo Bui uno degli otto fratelli della numerosa e operosa famiglia attiva a Pieve di Sinalunga e titolare, per anni, di uno storico Bar dello sport. Ivo era fratello minore di Idrio Bui, grande ciclista e scelto da Fausto Coppi per averlo in squadra Chigi-Coppi nel 1958. Fu poi gregario di Arnaldo Pambianco e di Vito Taccone fino al termine della sua carriera professionistica nel 1964. Anche Ivo aveva la passione per la bicicletta coltivata fino a livello dilettantistico e proseguita in ambito amatoriale per quanto gli concedeva la sua attività di commerciante.

Nella famiglia Bui gli otto, tra fratelli e sorelle, avevano tutti il nome proprio con la lettera iniziale ’I’: Idrio, Idria, Ivo, Iva, Imperia, Impero, Idris, Idriana. Condoglianze alla moglie Edda Zacchei, al figlio Riccardo con la compagna Francesca, alla nipote Rebecca e a tutti i parenti.