Sinalunga, la polizia municipale si sposta in via delle Persie "Più accessibile ai cittadini"

Il Comando della Polizia Municipale di Sinalunga cambia sede. In questo terzo millennio è la terza ubicazione dopo quelle provvisorie in Via Ciro Pinsuti al piano sotto strada del palazzo Municipale e quella successiva nei locali della ex scuola media in Piazza IV Novembre. Ora gli agenti, una decina, sono stati trasferiti nella zona produttiva delle Persie, nell’edificio di proprietà comunale posto in Via Meucci, al piano terra del quale si trova il magazzino dell’Ente. "Una scelta al passo con i tempi – spiega il primo cittadino Edo Zacchei –. D’altra parte la precedente collocazione era all’interno di una Ztl in pieno centro storico, con tutte le difficoltà del caso per gli utenti che potevano raggiungerla solo pedonalmente e in un fabbricato in precarie condizioni di manutenzione per il quale necessitano importanti interventi. La nuova destinazione sarà quindi facilmente accessibile a tutti e avrà anche a disposizione un ampio parcheggio antistante l’edificio, agevolando la fruibilità del servizio". E’ la scelta definitiva? " Direi di sì anche perché i locali sono già predisposti a tale uso e a breve valuteremo anche la possibilità dell’installazione di un ascensore, difficilmente attuabile nella precedente sede nel centro storico".

Massimo Tavanti