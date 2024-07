"Sottoporre l’area individuata per il Polo logistico al vincolo paesaggistico è la priorità per la comunità di Sinalunga. Per questo motivo, considerata anche la presenza di un comitato cittadino,

mi sono fatta carico di questo compito e ho scritto direttamente alla Regione Toscana per sbloccare

questa situazione". A parlare è Angelina Rappuoli, consigliere di minoranza del comune di

Sinalunga, che in queste ore ha inviato direttamente all’ufficio preposto della Regione una missiva chiedendo che si sblocchi la situazione per quanto concerne il vincolo paesaggistico.

"Già nel 2016 l’area di Sinalunga – prosegue – fu presa in considerazione per il progetto inerente le

Leopoldine della Val di Chiana. La Regione a questo punto potrà scegliere se procedere e dare ragione a chi come me crede che il nostro magnifico paesaggio sia meritevole di una tutela, oppure se rimandare la decisione a data da destinarsi".

"Avevamo presentato le nostre obiezioni anche in consiglio comunale – aggiunge Rappuoli –, in modo da farle valere anche di fronte all’Unione dei comuni della Val di Chiana, ma scrivere direttamente all’ufficio preposto in Regione ci è sembrata la soluzione più immediata".