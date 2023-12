Sinalunga Chiusura filiale Mps. Chiesto un incontro alla banca

Dopo la marcia indietro della direzione generale di Mps sulla chiusura della filiale di Piazza Garibaldi a Sinalunga che rimarrà aperta fino a metà gennaio 2024, il sindaco Zacchei e l’amministrazione comunale vuole continuare il confronto per evitare la chiusura definitiva dello sportello e non far perdere al territorio un servizio fondamentale ed essenziale per centinaia di famiglie e piccole attività del centro storico. "Dopo aver appreso del rinvio del percorso di ottimizzazione della banca Mps, che prevedeva anche la soppressione di due sportelli in provincia di Siena, tra cui quello del capoluogo del Comune di Sinalunga, sono a rilanciare la necessità di un incontro per confrontarsi su questa ipotesi che risulta al momento solamente posticipata. Il Monte dei Paschi rappresenta per il territorio senese un elemento d’identità culturale, che per secoli ha accompagnato la crescita di generazioni, ed è tutt’oggi segno distintivo di un’area meravigliosa"