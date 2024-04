Sinalunga Bike, il successo. Oltre mille partecipanti. La festa di sport e turismo

"Sport e turismo, binomio del successo della 30esima edizione della Sinalunga Bike". Così Roberta Cresti, presidente dell’associazione che ha organizza l’evento, sintetizza il duplice successo. La grande kermesse, svoltasi nel cuore della Valdichiana ha visto la partecipazione di oltre mille amanti della Bike provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero. Sei percorsi diversi, in gara donne e uomini, tanta gente ad ammirarli lungo le strade.

E al grande successo sportivo ha fatto eco il pienone nelle strutture ricettive non solo di Sinalunga e Bettolle ma anche in quelle dei paesi vicini. "Il nostro lavoro -dice ancora Roberta Cresti- sta dando ottimi risultati. Siamo felicissimi di come abbiamo festeggiato la trentesima edizione, siamo altrettanto contenti dei risultati ottenuti per le attività turistico-ricettive della nostra zona. Un grazie sentito va all’assessore allo sport del Comune". La società sinalunghese, che conta una sessantina di iscritti ciclisti e tantissimi sostenitori amanti di questo sport, è ora impegnata a preparare al meglio il prossimo appuntamento: il ’Gravel e ciclo -turistica del Gigante Bianco’ in programma nel primo fine settimana di giugno.

Non è un appuntamento agonistico, non ci saranno categorie e migliori tempi. Ci sono le elezioni Europee che stoppano queste manifestazioni. "Speriamo - dice la presidente Cresti - che si esalti in un nuovo successo. A pochi giorni dal lancio dell’appuntamento abbiamo ricevuto diverse centinaia di iscrizioni". Ci sono posti che, pur non avendo una spiccata vocazione turistica, hanno comunque suggestivi richiami. Sinalunga parte dalla rinomata ’chianina’ per passare ai tradizionali pici e a tutti i piatti tipici della zona. "Noi - dice ancora Roberta Cresti- da anni sosteniamo che dare sviluppo al ciclismo, come a tutte le discipline sportive che si possono praticare nei paesi della zona, significa rendere un grosso servizio di sostegno al turismo. Che anche a Sinalunga sta crescendo anno dopo anno".

Per concludere riportiamo ancora i nomi dei vincitori delle due corse più importanti, perché più lunghe e impegnative dell’edizione di Sinalunga Bike. Questi i nomi dei corridori classificatisi nelle prime tre posizioni. Uomini: 1° Stefano Valdrighi (Bottecchia Factory Team); 2° Vincenzo Saitta (Rolling Bike Racing Team); 3°Emanuele Spica (Rolling Bike Racing Team).

Donne: 1° Chiara Tassinari (Team Essere); 2° Cristiana Lippi ( Ciclismo Bike Team), 3° Nefelly Mangiaterra ( Team Cingolani).