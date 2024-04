’Sinalunga Bike’, boom di presenze. C’è anche il campione Medvedev. Alberghi e agriturismi tutti pieni

La segnaletica si può già trovare lungo la strada, l’entusiasmo è in circolo e gli ultimi preparativi agli sgoccioli per un evento che rappresenta una delle pagine più belle e longeve dello sport della zona. Con il merito di portare in giro per l’Italia il nome di un territorio da anni. Sta per tornare la "Sinalunga Bike" che nel 2024 taglia il traguardo delle trenta edizioni, cifra tonda e significativa. Appuntamento domenica 14 aprile con l’evento che vede in prima fila l’Asd Donkey Bike Sinalunga con molte persone che si stanno impegnando per organizzare tutto al meglio, dalla logistica al tracciato fino ai ristori. Come sempre gli iscritti, nomi blasonati compresi, non mancheranno, fanno sapere dell’organizzazione: tra questi anche Aleksei Medvedev, più volte campione europeo. Una manifestazione agonistica a carattere nazionale di mountain bike che non esprime solo i valori dello sport e dello spettacolo a due ruote ma che è importante anche per l’economia del territorio. "Le iscrizioni saranno aperte fino al giorno della gara - spiega Roberta Cresti, presidente dell’Asd Donkey Bike Sinalunga - contiamo di arrivare a circa mille partecipanti, il percorso è a posto, stiamo ultimando i preparativi. Le strutture ricettive di Sinalunga sono piene, dovremo guardare ad i paesi vicini per i pernottamenti. Come sempre arriverà tanta gente, il sabato sera è previsto uno street food con musica in occasione del trentesimo anniversario dell’evento e per questo ci tengo a ringraziare il Comune di Sinalunga". La base logistica della manifestazione è nella zona del Centro commerciale i "Gelsi" alla Pieve dove è fissata anche la partenza e l’arrivo. Due i percorsi della "Sinalunga Bike": quello lungo, pensato per gli agonisti, si sviluppa su 52 km con un dislivello di 1.500 metri, un tracciato vario con continui saliscendi, che possono fare selezione, salite e discese tecniche e spettacolari, bosco, e che tocca anche le frazioni di Rigomagno, Farnetella e Scrofiano (dove si trovano le prelibate torte delle massaie per il ristoro). Il percorso corto è lungo 32 km per un dislivello di 868 metri, ricalcherà in parte quello di 52 km ed è aperto anche a cicloturisti ed e-bike. Sarà anche l’occasione per visitare Sinalunga, recentemente premiata con la Bandiera Arancione, ed ammirare il centro storico del capoluogo e delle frazioni oltre ai famosi paesaggi della zona. La "Sinalunga Bike" fa parte di sei circuiti (Coppa Toscana Mtb, Maremma Tosco Laziale, Umbria Tuscany, Tour 3 Regioni, Supersix Race, Prestigio Mtb) a dimostrazione della sua rilevanza nel panorama nazionale.

Luca Stefanucci