Simposium di filosofi da tutto il mondo al Santa Maria

Siena accoglie filosofi della mente da tutto il mondo: una tre giorni, da domani a sabato, dal titolo ’Alla scoperta della magia della coscienza. Filosofia, neuroscienze, intelligenza artificiale’ al Santa Maria della Scala. Il simposium inizierà con la sessione presieduta da Riccardo Manzotti e vedrà i saluti ai partecipanti di Dmitry Volkov e Pietro Perconti, fondatori del Centro internazionale per lo studio della coscienza. Tra le personalità di spicco il professore Nicholas Humphrey dalla London School of Economics, Alex Byene, professore al Massachusetts Institute of Technology.