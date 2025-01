Silvia Armini eletta capogruppo

Il gruppo consiliare “Siena in tutti i Sensi – Nicoletta Fabio Sindaco” ha eletto capogruppo la consigliera comunale Silvia Armini. "Prendo atto con piacere che la scelta di ricostituire il gruppo consiliare della lista civica nata a sostegno del Sindaco sia stata accolta con soddisfazione dalla consigliera comunale già appartenente al Gruppo consiliare “Le Biccherne” – scrive Alessandro Piccini referente politico dei consiglieri comunali Silvia Armini, Davide Ciacci, Michele Cortonesi e Leonardo Pucci – che aveva anticipato il ritorno al gruppo originario, constatando anche che si può affermare, come nella sua ultima dichiarazione, di aderire personalmente a nuovi progetti politici senza coinvolgere altre realtà civiche. A volte serve proprio l’esempio di chi si ha accanto per prendere le decisioni in maniera corretta, soprattutto di chi da anni vive la politica prima dentro e poi, da più lustri, fuori dai partiti sempre con correttezza e trasparenza senza avere mai avuto la presunzione di dare patenti di civismo a nessuno nemmeno a chi lo è da poco tempo. La politica è fatta di tante cose come la competenza o la mediazione che si acquisiscono con il lavoro e l’esperienza".

"C’è un altro aspetto importante – continua Piccini – che è lo stile sul quale invito a lavorarci. Nicoletta Fabio Sindaco, ricordo, ha voluto rappresentare la discontinuità e la coerenza verso principi che riteneva, e noi con lei, non oggetto di possibili mediazioni. Pertanto recenti folgorazioni politiche non sulla via di Damasco, ma su Piazza del Campo ci lasciano alquanto perplessi".