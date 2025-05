Sienambiente. L’impianto per il biogas a Pian delle Cortine modello di innovazione

Il biodigestore dell’impianto di riciclo delle Cortine - di Sienambiente – è tra i quattro finalisti dell’Ad & Biogas Industry Awards 2025, selezionati tra oltre 100 candidature provenienti da tutto il mondo. La proclamazione del vincitore è in programma, a luglio, a Birmingham, nell’ambito del World Biogas Expo, la principale fiera mondiale del biogas che ospita oltre un centinaio di stand espositivi e delegati di oltre 100 paesi all’avanguardia nel settore del biogas.

Il riconoscimento, nella categoria impianti superiori a 1 MW, arriva dopo un anno dall’avvio dell’impianto che produce metano dai rifiuti organici provenienti dalla Provincia di Siena. "Questa candidatura fa piacere – il commento del presidente di Sienambiente Tiziano Scarpelli per la valutazione ottenuta da tecnici esperti del settore –, perché riconosce il valore dell’impianto e il suo contributo a favore della transizione energetica. Essere tra i quattro migliori progetti al mondo e portare la nostra esperienza in un contesto internazionale, in attesa della proclamazione del vincitore del premio, è già un grande risultato che fa di questo impianto un punto di riferimento per l’innovazione in campo ambientale e la produzione di energia da fonti rinnovabili".

Il biodigestore, costruito dall’azienda Entsorga Italia, può trattare 41mila tonnellate l’anno di rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata della provincia di Siena. Questi rifiuti, grazie al processo di biodigestione anaerobica, vengono utilizzati per la produzione di circa 2.500.000 Nm3 l’anno di biometano, pari al fabbisogno annuo di 1.800 famiglie. Alla fine del processo di biodigestione anaerobica il materiale viene utilizzato per la trasformazione in compost adatto all’agricoltura biologica. Il sistema, secondo i principi di economia circolare, permette anche la cattura di 3.500 tonnellate di CO2 destinate a usi alimentari.

L’Ad & Biogas industry awards è un’iniziativa annuale volta a premiare, in base a categorie specifiche, le eccellenze provenienti da tutto il mondo. Una commissione di giudici esaminate le candidature, seleziona le shortlist e decreta i vincitori assoluti per ciascuna categoria.