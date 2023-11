Sienambiente con Iren. Un’alleanza più solida per il piano industriale. La mappa degli impianti

L’assemblea degli azionisti di Sienambiente ha approvato ieri il nuovo statuto della società, dopo la sottoscrizione di patti parasociali fra i soci Iren Ambiente Toscana, la Provincia di Siena e i Comuni senesi che confermano la partnership strategica nel settore ambientale con il Gruppo Iren. Dopo il consolidamento di Sei Toscana avvenuto nel luglio 2022, in base ai nuovi accordi, la società Sienambiente dal 1° gennaio 2024 verrà consolidata nel Gruppo Iren (40% la quota di capitale sociale detenuta dal Gruppo Iren tramite Iren Ambiente Toscana) e potrà contare sulle sinergie e sulle risorse del Gruppo per portare avanti in sicurezza l’ambizioso piano industriale. Che prevede in particolare il totale rifacimento del polo industriale delle Cortine con la realizzazione di un impianto di selezione, trattamento di rifiuti indifferenziati e differenziati e la realizzazione di un moderno biodigestore che produrrà biometano dal rifiuto organico.

Tutto ciò per continuare a garantire autosufficienza nella gestione dei rifiuti della Provincia di Siena. Sienambiente gestisce un impianto di selezione e valorizzazione dei rifiuti urbani, due impianti di compostaggio, un termovalorizzatore e una discarica per un totale di rifiuti trattati di circa 200 mila tonnellate all’anno. Sienambiente ha un utile lordo atteso di oltre 11 milioni di euro e un indebitamento finanziario di circa 30 milioni.

I nuovi patti parasociali e le modifiche statutarie sono stati firmati dopo un dialogo costante fra tutti i soci, che hanno lavorato in piena sintonia al fine di realizzare un’operazione che conferisse ulteriore robustezza all’azienda nonché crescita e sviluppo per il territorio.

"Questa operazione – ha dichiarato il presidente di Sienambiente Tiziano Scarpelli - fa seguito al positivo risultato economico e patrimoniale del bilancio 2022. I soci pubblici e privati hanno condiviso un percorso comune, di cui siamo molto soddisfatti, per poter continuare insieme il cammino verso l’economia circolare mantenendo un alto livello di qualità dei servizi per il territorio. La strategia è dare continuità a una gestione dei rifiuti moderna e avanzata che fa dell’autosufficienza impiantistica un elemento imprescindibile per un corretto approccio industriale e ambientale".

"Il consolidamento di Sienambiente nel Gruppo Iren – afferma Moris Ferretti, vice Presidente del Gruppo Iren e presidente di Iren Ambiente Toscana – testimonia quanto il nostro Gruppo, già presente in Toscana nel settore ambientale e del servizio idrico e di distribuzione e vendita del gas, intenda contribuire allo sviluppo dell’economia toscana, nell’ambito di una piena collaborazione con gli enti territoriali e gli stakeholder a beneficio dei cittadini e dell’ambiente in cui essi vivono". "Grazie a questo lavoro - ha dichiarato il presidente della Provincia David Bussagli – continueremo a garantire quella spinta innovativa e quella capacità di dare risposte concrete a esigenze complesse che sono da sempre un punto di forza di questo territorio e di questa Società. La gestione dei rifiuti ha un ruolo fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente, la vivibilità e la qualità dei servizi della nostra Provincia e del territorio".