Siena vetrina mondiale dell’olio. Tre giorni di incontri e iniziative

Da martedì 28 a giovedì 30 i massimi esperti mondiali dell’olivicoltura provenienti da 50 Paesi si ritroveranno a Siena, nella sala Italo Calvino del complesso museale Santa Maria della Scala, per gli incontri collegati all’attività del comitato consultivo del Consiglio oleicolo internazionale. "Siena sarà capitale dell’olio, a trent’anni dall’ultima volta che il comitato consultivo Oleicolo internazionale si è riunito in Italia – ha dichiarato Patrizio La Pietra, sottosegretario al ministero dell’agricoltura (nella foto) –. Siena è il centro della Toscana e da un punto di vista produttivo e qualitativo rappresenta sicuramente un territorio estremamente importante, per questo mi sono impegnato a portare in questa città i protagonisti e gli stakeholders mondiali dell’olio".

Parte attiva dell’iniziativa l’amministrazione comunale che, insieme a un contributo di 15mila euro, concederà l’utilizzo gratuito delle sale dove si svolge il convegno, oltre a organizzare eventi collaterali per la valorizzazione del sistema produttivo locale e per la promozione turistica di tutto il settore agroalimentare locale, ma anche del centro storico di Siena.