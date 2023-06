’Siena summer festival’, domani il battesimo

Debutta domani sera la stagione estiva in Fortezza dopo il cambio di gestione rispetto ai primi anni. Appuntamento alle 19 nel bastione San Domenico, dove si esibirà la band rock Superpila. "Stiamo lavorando – dichiara Francesco Minucci, amministratore delegato di Wonderland srl – per portare al Siena Summer Festival spettacoli e intrattenimento di ogni genere, a partire dalle numerosissime realtà locali che abbiamo cercato di coinvolgere con immenso piacere, fino ad artisti di fama internazionale. Sarà un’estate all’insegna del divertimento, ma anche della cultura. Purtroppo il meteo non è dalla nostra parte, per questo dobbiamo già da adesso pensare di posticipare alcuni eventi per garantire che si svolgano al massimo delle loro potenzialità".

Il comune ha tra l’altro depositato alla Camera di commercio la registrazione del marchio Siena Summer Festival. Ecco i primi giorni di programmazione, dopo il battesimo di domani: domenica 4 dalle 19 dj set Cosimo Pagano, lunedì 5 folk e cover con Alessandro Chiavoni Live, lunedì 6 Any Dance presenta ’I retroscena di un saggio, martedì 7 live music I Ringo Boys.