Siena, social card per 584 famiglie A Poggibonsi 315

I numeri in Toscana della social card? A darli è il senatore La Pietra: poco meno di 46mila. Firenze fa registrare quello maggiore, con 4.032 destinatari della misura, lanciata lo scorso luglio, seguita da 2.151 di Prato, 1.701 di Livorno e i 1.065 di Arezzo. A Pistoia si tratta di 985 persone, a Lucca di 981, a Pisa di 980, a Massa di 972, a Grosseto di 897 e a Siena di 584. Complessivamente si tratta di 15.011 percettori nei capoluoghi di provincia che costituiscono un terzo di tutte le tessere distribuite, 45.841. Tra le città di piccole-medio dimensioni più interessate c’è anche Poggibonsi con 315. I destinatari della misura non devono presentare alcuna domanda e sono stati individuati tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari (almeno tre persone), residenti in Toscana con indicatore Isee non superiore ai 15mila euro.