Siena-Siviglia, protocollo d’intesa

I sindaci di Siena, Nicoletta Fabio, e Siviglia, José Luis Sanz Ruiz, hanno siglato il protocollo d’intesa per la promozione e lo sviluppo di relazioni stabili di amicizia e cooperazione tra le due amministrazioni. L’accordo avrà una durata indeterminata e potrà essere modificato o concluso su richiesta di uno dei firmatari.

"Siena – sottolinea il sindaco Nicoletta Fabio – conferma ancora una volta la sua vocazione internazionale. Oggi, grazie al protocollo d’intesa con Siviglia, espandiamo ulteriormente i nostri ‘confini’, che non sono quelli della cartina geografica, ma sono quelli dell’apertura mentale, culturale ed esperienziale verso il mondo. Questo accordo celebra anche la comune devozione mariana che unisce Siviglia e Siena da secoli. Essere città mariane ci lega profondamente e rafforza il nostro impegno a promuovere scambi culturali e sociali che valorizzano la nostra storia e tradizione. Ringrazio José Luis Sanz Ruiz per averci accolto nella sua splendida città e lo aspettiamo a braccia aperte a Siena, per suggellare ancora una volta questo ‘matrimonio’ istituzionale".

Presente a Siviglia anche l’assessore allo sviluppo digitale del Comune di Siena, Giuseppe Giordano. "Oggi si sancisce formalmente – spiega l’assessore – quello che già da tempo le nostre due realtà stavano portando avanti: una proficua collaborazione che spazia su vari temi e che potrà garantire benefici a entrambe le comunità. Siena e Siviglia rappresentano due cardini dell’identità e della cultura europea, e in questo senso siamo stati sempre fermamente convinti di raccogliere i frutti del nostro lavoro e sottoscrivere questo storico accordo".