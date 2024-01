Siena, settantenne trovato morto nel suo appartamento dai vigili del fuoco

Siena, 2 gennaio 2024 – Il corpo senza vita di un 70enne è stato trovato a Siena nell’appartamento dell’uomo. Visto che il 70enne non rispondeva, sono intervenuti i vigili del fuoco che sono entrati dalla finestra nell’appartamento posto al terzo piano di uno stabile in via Michelangelo. I vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo esanime. Sul posto anche personale medico del 118, che ha constatato il decesso dell'uomo, Polizia municipale e Polizia di Stato.