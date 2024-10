Siena seconda nel Rapporto del BenVivere

Balzo in alto di Siena nella classifica della qualità del Rapporto sul BenVivere, pubblicato dal quotidiano Avvenire: grazie al guadagno di quattro posizioni, si colloca sul secondo gradino del podio, alle spalle di Pordenone che ha soppiantato Bolzano su quello più alto. Nella classifica si evidenzia, per esempio, come le città del Sud continuino a chiudere il punteggio, ma con un divario diminuito rispetto al Nord. Bolzano non solo perde per la prima volta in sei anni la prima posizione ma scende fino al decimo posto: flessione in legalità e sicurezza, demografia e famiglia, ambiente cultura e turismo e inclusione, le cause della discesa. Scende dal podio anche Prato, che perde 8 posizioni. Oggi al secondo posto c’è Siena (+4), terza Milano (+1). Il Fvg in gran spolvero: nella top 10 fanno ingresso Trieste, quarta (+19) e Udine, ottava (+11). Entrano anche Rimini e Parma. Escono invece Bologna (-3), Prato (-8), Gorizia (-3) e Ancona (-11).

A completare la top 10 Firenze (stabile al quinto posto) e Trento in sesta posizione (+1). La piccola Isernia fa un salto di 37 posizioni e arriva trantanoveesima, ma scattano anche, tra le altre, Novara (+28, in 21esima), Venezia (+26, in 17esima), Benevento (+24, in 77esima), Ferrara (+24, in 30esima). Ai piedi della classifica si collocano Crotone e Reggio Calabria (ultima e penultima); Taranto è terzultima. Nella Flop 10 anche Caltanissetta (+1), Foggia (+3), Catania (-3) e Napoli (+3).