Siena prima in Toscana per i redditi

Siena è stata la città toscana con il più alto reddito pro capite nel 2021. La rilevazione del Sole 24 ore sui dati dell’Agenzia delle entrate colloca il capoluogo al tredicesimo posto nazionale per le dichiarazioni relative al 2020: 41.771 i contribuenti con un reddito medio pro capite di 25.680 euro, un incremento del 3,6 per cento rispetto all’anno precedente che scende al +1,7 per cento al netto dell’inflazione. La classifica è guidata dal terzetto lombardo Milano (33.700 euro pro capite), Monza, Bergamo, mentre la seconda toscana dopo Siena è Firenze con 24.769 euro e poco dopo Pisa.

"Non è un dato sorprendente – osserva Lorenzo Sampieri, presidente dell’ordine dei commercialisti di Siena – perché già la città ha una delle giacenze medie più alte d’Italia per i depositi bancari. Credo che due elementi siano decisivi: Siena ha beneficiato per decenni degli stipendi e ora delle pensioni dei dipendenti Mps, c’è un’importante componente degli affitti a studenti e lavoratori". Situazione che, osserva Sampieri, "crea evidenti differenze rispetto a quelle realtà dove prevale la dinamica imprenditoriale, che ha molte più possibilità di detrazione". E questo, aggiunge, "anche al netto di ogni considerazione sull’evasione fiscale, che si potrebbe quantomeno fortemente limitare inserendo meccanismi di detrazione diffusa, anche per chi è dipendente". Resta comunque un dato che certifica la solidità dei redditi pro capite dei senesi, anche se bisognerà capire cosa succederà tra qualche anno, quando si faranno sentire gli effetti del periodo di crisi.

O.P.