Siena, paura al palazzetto. Cade un enorme tronco

Grande spavento nel primo pomeriggio di ieri al palazzetto dello sport in viale Sclavo. L’enorme tronco di un albero, che si era scosciato nel punto della biforcazione per colpa del vento forte, si è abbattuto proprio nella discesa che porta all’ingresso dell’impianto sportivo. Basta chiudere gli occhi per immaginare, qualche ora più tardi ma anche durante la settimana quando ci sono gli allenamenti degli atleti, cosa sarebbe potuto accadere. Da qui passano i ragazzi, i genitori che vengono a portarli e a riprenderli, il personale della Mens Sana. E’ sempre pieno di macchine, proprio nel tratto dove si è staccato l’enorme tronco. Alcune parti sono finite anche nel ballatoio del PalaSclavo. Senza conseguenze. Ma i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per liberare l’area e mettere in sicurezza. Tagliati alcuni rami ancora pericolanti. Ma una volta verificato che la stabilità della parte della pianta rimasta ancora in piedi era precaria, è stato deciso di tagliare anche questa. Troppo grosso il rischio. C’è dunque necessità di controllare un po’ il ’parco’ verde intorno al palazzetto facendo verifiche ed un piano tagli che, sembra, richiederebbe anche l’ok della soprintendenza.

Tanti comunque gli interventi dei pompieri per via del vento forte che ha soffiato fino a 80 chilometri orari a Castiglione d’Orcia. La parte più battuta è stata Siena e il sud della provincia, dall’Amiata alla Valdichiana. Rami e alberi caduti? Una ventina i casi in cui c’è stata necessità dei pompieri, dal comune di Asciano a Rapolano, anche a Montepulciano, Sinalunga e Piancastagnaio. Prorogata dalla protezione civile della Regione Toscana l’allerta gialla per vento forte per tutta la giornata di oggi. Previste raffiche massime a 100-120km/h, localmente superiori sui crinali. A partire da stamani e per tutta la giornata, possibili deboli nevicate oltre i 200-300 metri però sulle zone più orientali della regione. I fenomeni interesseranno inizialmente Val Tiberina e Casentino per poi estendersi nel pomeriggio-sera all’alto Mugello e all’alto Appennino Pistoiese.

Un grado sotto zero, la temperatura minima ieri a Siena. La massima non ha superato i 7.

La.Valde.