Siena, arrivano sette nuovi bus urbani. Sono i primi del 2025

Siena, 5 febbraio 2025 – Dopo i 47 bus arrivati a Siena nel 2024, Autolinee Toscane presenta sette nuovi mezzi per il trasporto urbano: i primi del 2025, spiega la società.

Nuovi arrivi per il trasporto urbano

"Proseguiamo con continuità il rinnovo della nostra flotta autobus. Eravamo stati qui a dicembre per presentare interurbani e un bus urbano piccolo e, come promesso allora, ecco ulteriori 7 autobus urbani per la città". L'obiettivo, aggiunge, è "continuare a migliorare il servizio a 360 gradi, attraverso soprattutto investimenti, tecnologie e sicurezza", sottolinea il presidente di At, Gianni Bechelli.

"Autolinee Toscane sta positivamente proseguendo il percorso di rinnovamento del parco bus anche su sollecitazione dell'amministrazione comunale, che raccoglie le istanze provenienti dal territorio, di fronte a una dotazione che era obsoleta. In questo modo si contribuisce in maniera determinante a migliorare la qualità del servizio", aggiunge l'assessore alla Mobilità, Enrico Tucci.

Presentazione dei nuovi bus

Sono stati presentati a Siena alla presenza dell’assessore ai Trasporti del Comune di Siena, Enrico Tucci, del presidente di At Gianni Bechelli e dell’amministratore delegato Jean-Luc Laugaa sette nuovi bus urbani per il rinnovamento della flotta di Autolinee Toscane. Sono 47 i bus arrivati nel corso del 2024. Complessivamente dal 1 novembre 2021 ad oggi sono arrivati 80 nuovi bus, di cui 69 per la sede operativa di Siena e 11 per la sede operativa di Poggibonsi.

Caratteristiche tecniche dei mezzi

I nuovi autobus sono tutti motorizzati Euro 6 ed in particolare si tratta di:

Otokar Vectio C: Bus urbani da 9 metri di lunghezza e poco più di 2,4 metri di larghezza. Dotati di un motore diesel Euro VI di ultima generazione, possono trasportare fino a 71 passeggeri, 46 in piedi e 25 seduti. Inoltre, grazie alla doppia porta centrale, al pavimento ribassato e alla pedana manuale per le persone disabili hanno un accesso molto facilitato che li rende adatti particolarmente alle tratte urbane e suburbane.

Bus urbani da 9 metri di lunghezza e poco più di 2,4 metri di larghezza. Dotati di un motore diesel Euro VI di ultima generazione, possono trasportare fino a 71 passeggeri, 46 in piedi e 25 seduti. Inoltre, grazie alla doppia porta centrale, al pavimento ribassato e alla pedana manuale per le persone disabili hanno un accesso molto facilitato che li rende adatti particolarmente alle tratte urbane e suburbane. Isuzu Novociti Life: Su un totale di 4 arrivati da inizio anno a Siena, questi bus urbani hanno un pianale ribassato e dimensioni ridotte (meno di 8 metri di lunghezza e meno di 2,5 metri di larghezza), ideali per contesti cittadini e urbani. Montano un motore 4 cilindri Fpt Nef 4 Euro 6e e possono trasportare fino a 60 persone (21 sedute e 39 in piedi), scendendo a 52 in caso di trasporto di una persona a mobilità ridotta con carrozzina.

I nuovi mezzi, come tutti quelli urbani della Toscana, sono di colore bianco ed espongono il logo “at”. Come per tutti i bus della flotta, è stato installato il sistema AVM per il controllo da remoto della flotta, la videosorveglianza di bordo, l’ausilio per non vedenti per assistenza alle fermate, obliteratrice e validatrice e il sistema di pagamento “tip-tap”.

