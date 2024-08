Siena, la Finanza indaga sui corsi ai dipendenti della Robur. Scatta sequestro da 350mila euro

Siena, 21 agosto 2024 – Corsi formativi ai dipendenti finanziati da fondi Pnrr, ma mai realizzati in realtà, avrebbero permesso tra il 2021 e il 2022 all'Associazione Calcio Robur Siena 1904, società di calcio all'epoca militante in serie C, di maturare crediti d'imposta in compensazione di debiti erariali. È quanto ipotizza la Gdf di Siena che, su richiesta dellla procura accolta dal gip, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto del reato fino alla concorrenza di 350mila euro.

La misura cautelare è stata eseguita ai danni del presidente, in qualità di rappresentante legale, della società di calcio Emiliano Montanari. Insieme a lui risultano indagate per indebita compensazione altre cinque persone.

"Dagli approfondimenti complessivamente svolti, consistiti nell'audizione dei lavoratori, sopralluoghi, ricostruzione dei flussi finanziari ed esame delle banche dati - riassumono le Fiamme gialle -, sarebbe emerso che i dipendenti della società calcistica non avrebbero mai seguito alcuna attività formativa, ritenendosi quindi inesistente il credito d'imposta di 350mila euro impiegato per la compensazione del debito tributario”.

Nel luglio del 2023 la stessa Gdf aveva effettuato perquisizioni e sequestri di documentazione contabile nella sede legale della società oltre che in altre sedi nella disponibilità di Montanari a Milano, Napoli e Roma.