Siena Jazz, rilancio in note Record di iscrizioni ai seminari internazionali

Archiviate le difficoltà di bilancio e le tensioni del passato, il nuovo Cda di Siena Jazz, presieduto da Vito Di Cioccio, rilancia l’Accademia musicale rimettendola al centro del panorama internazionale. E’ scattato infatti il conto alla rovescia per l’avvio dei seminari estivi, giunti alla 53ª edizione, che si terranno alla Fortezza Medicea dal 23 luglio al 5 agosto con concerti al Bastione San Filippo, in piazza Provenzano e nelle contrade della Lupa e della Tartuca.

Quest’anno i seminari hanno raggiunto un record di iscrizioni, con un aumento di quasi 30% sulle precedenti edizioni e con allievi provenienti da Europa, Australia, Argentina, Canada, Cina, Giappone, Hong Kong, Regno Unito, Tunisia, Turchia, Stati Uniti, Ucraina e Uruguay, a testimonianza della rilevanza internazionale dell’appuntamento, unico nel suo genere in Italia. "I seminari sono un rendez-vous ormai storico per la nostra accademia e rappresentano per i partecipanti l’opportunità unica e imperdibile per apprendere, scambiare idee ed esplorare nuovi confini musicali – spiega il direttore artistico Antonio Artese –. Oltre 120 giovani talenti e affermati musicisti provenienti da tutto il mondo si ritrovano da più di mezzo secolo a Siena, per fare musica insieme e condividere i valori di inclusione, multiculturalità, innovazione e sperimentazione che sono propri della musica jazz".

Il programma dell’attività seminariale copre una vasta gamma di lezioni e incontri: dalle sessioni di strumento ai laboratori di musica di insieme, dalle classi collettive su tecniche di improvvisazione all’esplorazione di contaminazioni rilevanti e attuali tra jazz e altri generi musicali.

Novità di quest’anno, il workshop di composizione e di arrangiamento jazz sotto la guida del docente Roberto Spadoni e una serie di progetti con la SJU Orchestra e uno dei gruppi di musica di insieme dei corsi accademici diretto da Silvia Bolognesi, che vedrà la partecipazione del cantante americano Michael Mayo. Sarà possibile ascoltare queste anteprime nel concerto di apertura dei seminari il 24 luglio e nel concerto ’Chigiana Meets Siena Jazz’ del 30 luglio nell’ambito della consueta collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana. Entrambi i concerti si terranno in piazza Provenzano alle 21,30.

Parte integrante del seminario saranno anche le jam sessions, i saggi finali dei partecipanti e le tanto attese performance delle formazioni inedite dei docenti in programma il 25, 27, 31 luglio e 1 agosto presso il Bastione San Filippo ex-enoteca in Fortezza.

