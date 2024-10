Siena Jazz, prima jam di studenti. Al via la nuova stagione di UnTubo

Con la prima jam degli studenti del Siena Jazz, si apre stasera (mercoledì 23) la nuova stagione di UnTubo. Tanti ospiti, tanti concerti, tanta musica dal vivo ini via del Luparello. Anche per questa undicesima stagione si conferma l’impianto con le jam session del mercoledì, otto nella prima parte della rassegna (da ottobre a dicembre) e nove nella seconda (che prenderà il via a febbraio), e il concerto il giovedì, sei nella prima parte e nove nella seconda. Le jam offriranno un’occasione agli studenti del Siena Jazz per esibirsi e portare avanti i loro progetti originali, dando via alle serata che proseguiranno poi con momenti dedicati all’improvvisazione dove si annulla il confine tra chi si esibisce e chi assiste. Ad aprire stasera sarà la band Magenta, con Matteo Michelini (sax), Matteo Maranzana (pianoforte), Federico Giolito (contrabbasso) e Lorenzo Fabbri (batteria). Domani si apre invece il cartellone dei concerti ‘Jazz night’, con un progetto musicale che si chiama Alawari ed è formato da musicisti danesi e norvegesi.

Il 7 novembre arriva invece il trio tedesco Pablo Held Trio che ospita per l’occasione il chitarrista brasiliano Nelson Veras. Il 14 novembre si esibirà Jen Shyu, musicista internazionale dell’avanguardia newyorkese. Un duo di chitarre il 28 novembre, con Enrico Bracco e Francesco Poeti. Il 5 dicembre clarinetto e pianoforte dialogano con Nico Gori e Piero Frassi. Il 12 dicembre si chiude con il Matteo Addabbo Organ Trio, un progetto musicale tutto senese. "Uno degli aspetti che ritengo più rilevante – afferma Jacopo Guidi, direttore artistico del Siena Jazz, che cura la stagione jazzistica a unTubo – è riuscire a sviluppare un ponte in grado di mettere in relazione gli studenti di Siena Jazz con i musicisti italiani e internazionali che si trovano a suonare a Siena. Non solo un’esperienza artistica musicale in sé, ma un valore aggiunto al processo formativo degli stessi allievi".

Oltre alla rassegna jazz, in via del Luparello la musica dal vivo prosegue anche il venerdì per la rassegna ‘Clubbin’ Friday’, che questa settimana propone gli Scherzi di Voce, e il sabato con ‘Groovy Saturday’, che questa settimana propone i Mischion Impossibile. Tutti i concerti iniziano intorno alle 21.45.

Riccardo Bruni