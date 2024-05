Siena, interruzione di energia elettrica alle Scotte. Le emergenze a Careggi

Siena, 9 maggio 2024 - Domenica 12 maggio ci sarà uno stacco dell’alimentazione elettrica in tutto il policlinico Santa Maria alle Scotte. Lo comunica l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, specificando che si tratta di lavori necessari e non procrastinabili ed urgenti alla linea della media tensione. L’interruzione di energia elettrica avverrà dalle 5,45 fino alle 14 circa.

L’alimentazione elettrica sarà garantita dai gruppi di continuità e dai gruppi elettrogeni. I lavori sono propedeutici alla realizzazione del lotto volàno. In questa fascia oraria, per le emergenze ed urgenze, molte attività saranno deviate su altri presidi ospedalieri, in particolare Careggi per i percorsi tempo-dipendenti e la ASL TSE per le altre urgenze.

Saranno sospese anche le visite di familiari e visitatori per i pazienti ricoverati e l'obitorio sarà chiuso fino alle ore 14. Per garantire la piena operatività dell'ospedale la Direzione Sanitaria, insieme al Dipartimento Tecnico, ha organizzato un team multidisciplinare di pronto intervento che collaborerà con le ditte che effettueranno i lavori, come già accaduto per lo stacco avvenuto lo scorso 11 gennaio. L’Aou Senese si scusa con gli utenti per il disagio.