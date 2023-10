Siena, Il Comune Denominatore delle Privatizzazioni del Governo

La settimana calda, l’ennesima, vissuta dal Monte dei Paschi, il confronto con Arcelor Mittal per l’Ilva, il braccio di ferro con l’Europa per Ita, sembrano argomenti scollegati, fronti aperti in campi di battaglia differenti, dossier che riguardano settori troppo lontani, come le banche, gli aerei e l’acciaio. Ma per quanto forzata come interpretazione, e soprattutto lontana dai radar di una provincia come questa, c’è una ragnatela esile che terrebbe unite le tre partite. Un filo ancora poco visibile che rappresenterebbe il comune denominatore delle privatizzazioni del Governo, il modello Meloni per cedere il controllo di asset di Stato, restituire società importanti al mercato ma conservare quote e diritti.