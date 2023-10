Siena ideale, un ponte verso l’Europa

Un ponte lanciato da Siena all’Europa. È l’obiettivo della due giorni che si tiene nella sede di Siena Ideale promosso da First Cisl in collaborazione con l’associazione, incentrata sul progetto Corporate Responsibility toward Employee’s Family through Industrial Relations (Responsabilità dell’impresa verso la famiglia del dipendente mediante lo sviluppo delle relazioni industriali). "Un progetto biennale – spiega Andrea Pastacaldi della First Cisl – che ha l’obiettivo di raccogliere buone pratiche sulla limitazione di situazioni conflittuali tra imprese e lavoratori. In particolare ci concentriamo sui bisogni di questi, lavorando con i contributi che arrivano da 15 Paesi".

A portare il proprio saluto in apertura dei lavori il sindaco Nicoletta Fabio. "Siamo di fronte a un progetto innovativo – ha detto – che è quello di spingere l’attenzione dell’impresa e lo sviluppo delle relazioni industriali non solo sui bisogni dei lavoratori ma anche su quelli della famiglia del lavoratore. Ringrazio Siena Ideale per l’attenzione che ogni volta pone su temi molto sensibili dell’attività finanziaria con forti ricadute sociali, aiutando la città ad alimentare il dibattito sui comportamenti etici anche nel campo del lavoro".

Alfredo Monaci di Siena Ideale ricorda proprio l’importanza di partire da Siena con un percorso del genere: "Abbiamo sempre sostenuto la necessità di dare un respiro nazionale e internazionale al dibattito, lo facciamo ora sul tema della responsabilità sociale dell’impresa verso i dipendenti e le loro famiglie, lo faremo presto con gli sviluppi dell’intelligenza artificiale nel sistema bancario". Intanto il percorso partito da Siena toccherà Atene, Lubiana, Istanbul e Dublino.

O.P.