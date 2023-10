Siena, gli infermieri premiano gli studenti più meritevoli

Siena, 28 ottobre 2023 – Opi Siena si è riunita sul tema Superare il passato per essere umani: la contenzione tra etica, diritto e prassi” e ha assegnato le borse di studio “Edoardo Micheli”. Gli infermieri senesi hanno premiato gli studenti più meritevoli. Benedetta Bindi, Emilio Chilleri e Vanessa Tovo, sono i tre giovani iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica presso l’Università di Siena che si sono aggiudicati la borsa di studio “Edoardo Micheli” 2023 che l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Siena riconosce ogni anno a tre studenti particolarmente meritevoli. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri al termine di una giornata di studi durante la quale gli infermieri senesi si sono confrontati sul tema "Superare il passato per essere umani: la contenzione tra etica, diritto e prassi” che ha riunito l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Siena presso la sala di Palazzo Patrizi, nell’ambito degli eventi del Festival della Salute.

“La giornata di studio voluta da Opi Siena – commenta il presidente Michele Aurigi – si conferma essere un appuntamento importante. Aggiornamento, informazione, confronto sono pilastri irrinunciabili su cui costruire il quotidiano della nostra professione, una professione dove ogni occasione di crescita professionale, diventa necessariamente anche occasione di crescita personale. Nel corso della giornata, come ormai consuetudine, abbiamo voluto ricordare Edoardo Micheli, presidente prematuramente scomparso e mai dimenticato. Fu infatti per mantenerne la memoria che nel 2014 il Consiglio Direttivo istituì questo riconoscimento, giunto alla sua decima edizione, che premia studenti particolarmente meritevoli. Il momento storico vede la professione infermieristica in crisi, tra aspettative deluse e mancati riconoscimenti, di ruolo e di competenze ma anche economici. Abbiamo bisogno di nuovi colleghi come questi studenti, attenti e motivati nel loro percorso formativo, che certamente saranno capaci di dare nuova linfa alla professione tutta. A loro vanno i complimenti dell’Ordine e gli auguri per un percorso professionale ricco di soddisfazioni”.

