Siena, giù intonaco in centro. Materasso a fuoco in casa, paura a Buonconvento

Solo un po’ di vento e qualche intervento per grondaie pericolanti, a Montepulciano e anche a Siena: i forti temporali attesi ieri non sono (fortunatamente) arrivati anche se ieri all’ora di cena non sono mancati rovesci, oltre a tuoni e a numerosi fulmini. L’allerta di colore giallo della Protezione civile era stato prolungato fino alle 8 di stamani.

I vigili del fuoco di Siena, comunque, ieri mattina sono stati chiamati per un intervento che è ormai diventato quasi consueto nel centro storico: la caduta di frammenti di intonaco. Come mostra la foto che pubblichiamo è accaduto in piazza Gramsci, proprio dove insistono alcune attività. Di conseguenza i vigili del fuoco hanno eliminato le porzioni pericolanti, disponendo poi la messa in sicurezza.

I colleghi di Montalcino, invece, sono intervenuti per l’incendio di un materasso avvenuto in un’abitazione nel cuore del centro storico di Buonconvento. Non si sono verificati danni strutturali all’immobile, tuttavia la persona che viveva in quell’alloggio, illesa, è stata accolta in una casa del Comune in quanto a causa del fumo non poteva restare lì. A fuoco invece un furgone nel comune di Torrita, sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Montepulciano.

Non c’è stato invece necessità dei pompieri per l’incidente accaduto a Rapolano intorno alle 10.30 di ieri in via della Stazione. Un 85enne è stato portato in codice 2 alle Scotte dalla Misericordia locale. Sul posto anche i carabinieri, della ricostruzione della dinamica si sta occupando la polizia municipale.