Siena Eye Laser. Nuovi assetti societari

Ufficializzata in settimana la nuova partnership tra il gruppo sanitario Lifenet Healthcare e Siena Eye Laser, clinica oculistica di Poggibonsi con sede in largo Usilia fondata nel 2011 dal professor Antonio Leccisotti. Lifenet ha acquisito il 55 per cento delle quote della clinica, allargando anche alla Toscana la sua presenza sul territorio nazionale. Siena Eye Laser, con la guida di Antonio Leccisotti, è riuscita ad affermarsi come il principale centro di chirurgia refrattiva in Italia e tra i primi al mondo. Questa operazione andrà a impreziosire ancora di più l’offerta per la salute dell’occhio che il Gruppo Lifenet già fornisce nell’ambito delle proprie strutture.

Federico Nizzola, amministratore delegato del Poliambulatorio chirurgico modenese (Pcm) di Modena, è stato nominato Ceo anche di Siena Eye Laser. "Siena Eye Laser è una realtà affermata che offre un servizio di altissimo livello grazie al talento ed alla visione di Antonio Leccisotti; è un onore e un piacere poter lavorare insieme a lui e il suo team – afferma Federico Nizzola – e quindi fornirò il mio contributo per rafforzare ulteriormente le attività del centro. I prossimi passi saranno nel segno della continuità, con un’attenzione particolare come sempre ai nostri pazienti e ai bisogni del territorio".

"Per Siena Eye Laser è un momento molto importante – ha aggiunto il professor Leccisotti – che giunge a coronamento di un continuo incremento della nostra attività, culminato con oltre 10mila interventi di chirurgia refrattiva nel 2023. Lifenet è il partner ideale per lavorare in armonia e allargare ancora di più il nostro orizzonte".