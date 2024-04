Siena, ecco tutti i premiati alla Festa della polizia

Siena, 11 aprile 2024 – Tantissimi i riconoscimenti consegnati al Teatro dei Rinnovati per la Festa della polizia, sia per meriti di servizio e medaglie di commiato al personale in quiescenza, oltre ad omaggi alle scuole che hanno partecipato al progetto di educazione alla legalità della Questura #cresciconsapevole e ai due poliziotti tra i più anziani della provincia di Siena, di 90 e 93 anni ed ex appartenenti alla Questura e alla Polizia Stradale, il Sovrintendente Principale della Polizia di Stato Vincenzo Pironti e l’Assistente Capo della Polizia Filippo Chiofalo.

Ma ecco l’elenco dei premiati: encomio al medico superiore della polizia Ilaria Paffetti, lode al vice questore Gianluigi Manganelli e al commissario Enrico Matteucci. E ancora: lode al commissario capo Piero Di Lorenzo, , anche all’ispettore Giovanni Pierantozzi, al sovrintendente capo coordinatore Donatella Carli, al vice sovrintendente Giovanni Antonio Buda e all’assistenza capo coordinatore Marco Lillo Randazzo.

Lode all’ispettore Michele Mencarelli, al sovrintendente capo Alessio Maestripieri e all’assistenza capo coordinatore Marco Turchi. Lode al sovrintendente Federico Terrosi e all’assistenza capo coordinatore Andrea Antoni. Lode inoltre per l’assistenza capo coordinatore Fabrizio Brenci, per l’assistente capo coordinatore Donato Zocco, per l’assistente Antonio Della Porta.

Medaglie di commiato al personale in pensione sono state consegnate al sostituto commissario Giorgio Macrì, al sovrintendente capo coordinatore Massimo Di Piero, al sovrintendente capo Mauro Machelli.