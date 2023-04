Siena è prima in Toscana per donazioni

Quella di Siena è l’unica provincia toscana a registrare una crescita delle donazioni di sangue Avis: nel 2022 sono state 5.821, contro le 5.487 del 2021, per un incremento del 6,09% (+334). Sul podio si piazzano Taverne d’Arbia (+155), Poggibonsi (+119) e la stessa Siena (+108). Buone anche le performance registrate a Chiusi, Piazze, San Giovanni d’Asso, Sarteano, Sinalunga e Torrita di Siena. Sono i dati resi noti in occasione della 52esima assemblea regionale Avis Toscana.

L’analisi, rilasciata con riferimento all’Area Vasta Sud Est e dell’Azienda ospedaliera Senese, evidenzia una controtendenza rispetto alla Toscana, che ha fatto segnare un calo delle donazioni. Il contesto senese va a incidere positivamente su una dinamica generale di sofferenza, determinata da un calo totale delle donazioni nell’ordine del 3,9% in Toscana (erano 211.892 nel 2021, sono diventate 203.640 nel 2022).

A Siena un’altra buona notizia giunge dalle donne donatrici under 25: sono 203, la percentuale più alta tra le classi di età (pari al 54,28%). Stesso primato per le nuove iscritte under 25: sono 79 (pari al 57,66%). I soci donatori senesi sono stati 4.024 nel 2022, di cui 2.538 maschi e 1.468 femmine.